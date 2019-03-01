Yüksekovalı Öğrenciler Sporla Buluşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla "Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla "Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Gençlik Merkezi Spor Salonundaki programda voleybol, okçuluk, portatif futbol kaleleri, dart, langırt, bahçe satrancı, mini golf, boks standı ve masa tenisi malzemelerinin tanıtımı yapıldı.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçe merkezine uzak ve imkanı olmayan çocukları sportif ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak olduğunu söyledi.



Projeyle köylerde yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kendüzler, hizmetin çocuklar için faydalı olmasını diledi.



Programa Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum müdürleri katıldı.

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