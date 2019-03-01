Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Öğrenciler Sporla Buluşuyor

Yüksekovalı Öğrenciler Sporla Buluşuyor

47 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla "Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yüksekovalı Öğrenciler Sporla Buluşuyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla "Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonundaki programda voleybol, okçuluk, portatif futbol kaleleri, dart, langırt, bahçe satrancı, mini golf, boks standı ve masa tenisi malzemelerinin tanıtımı yapıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçe merkezine uzak ve imkanı olmayan çocukları sportif ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak olduğunu söyledi.

Projeyle köylerde yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kendüzler, hizmetin çocuklar için faydalı olmasını diledi.

Programa Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:52 Kaynak: AA

voleybol, Hakkari, Yüksekova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun? Erdoğan Çiftini Tanıştıran Yazar Şule Yüksel Şenler İçin Yazılan Vefat Mesajları Sosyal Medyayı Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:39:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Öğrenciler Sporla Buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]