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Yüksekovalı öğrenciler yeni eğitim yılına dansla başladı

1 saat önce

Yüksekova 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda okuyan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına dansla başladı.

Yüksekovalı öğrenciler yeni eğitim yılına dansla başladı, System.String[]

Yüksekova 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda okuyan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına dansla başladı.


Yüksekova İpek Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına dansla girdi. Öğrenciler, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde, beden eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor öğretmeni Rahmi İyinç öncülüğünde daha aktif bir başlangıç yapmak için sınıflarına müzik ve dans eşliğinde girdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Rahmi İyinç, "2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz sağ olsunlar çoğu geldi. Bugün aktif bir şekilde okulumuza başlayacağız. Başlamadan önce biz geçen seneden kalma etkinliğimiz vardı. İsak hocamızın dans eşliğinde sınıflara alma etkinliği vardı. Geçen sene bayağı faydasını görmüştük. Bu senede yeni eğitim ve öğretim yılına bu yılda dans şeklinde başlamak istedik. Faydalı olacağını düşündüğümüz için bu şekil başladık. Güzelde oldu. Öğrencilerimiz heyecanlı bir şekilde dans eşliğinde sınıflara aldık. İnşallah tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı olur" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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