Son Dakika Haberleri: Yüksekovalı Öğrencilerden 'Sınav Merkezi' Talebi

Yüksekovalı Öğrencilerden 'Sınav Merkezi' Talebi

1 saat önce

Yüksekovalı öğrencilerden 'sınav merkezi' talebiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova'nın da sınav merkezi yapılmasını istiyor.

Yüksekovalı öğrencilerden 'sınav merkezi' talebi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova'nın da sınav merkezi yapılmasını istiyor.
Yüksekova'da YKS'ye hazırlanan ve en yakın sınav merkezi olan Hakkari ile Van'a gitmek zorunda kalan öğrenciler, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini istiyor. Sınavlar için en az bir gün önceden evlerinden ayrılarak Hakkari il merkezi veya Van'a gelen öğrenciler, aynı zamanda maddi ve manevi sıkıntılar da yaşadıklarını belirttiler. YKS'ye hazırlanan Aslı Evin, sınavın ilçede yapılmasının tüm öğrenciler için iyi olacağını söyledi. Hem maddi hem de manevi olarak sınav stresini yenmeleri için Yüksekova'nın da ÖSYM tarafından sınav merkezi yapılmasını isteyen Evin, tüm öğrenci arkadaşlarına da başarılar diledi.
Muhammed Atlı ise; Yüksekova'nın sınav merkezi yapılmasını isteyerek, "YKS'ye hazırlanan bir öğrenciyim. Sınavların Yüksekova'da değil de Van ve Hakkari'de yapılması biz öğrencileri maddi olarak çok zorluyor. Van'a veya Hakkari'ye gittiğimiz zaman kalacak yer sıkıntısı yaşıyoruz. Yer sıkıntısı yaşadığımız zaman, bizde motivasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.
Yüksekova Bilim Özel Öğretim Kursu Müdürü Sinan Özdil de YKS'nin Yüksekova'da yapılmasını istediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin kalacak yer problemi, en büyük sıkıntıların başından geliyor" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Van, Hakkari, Yüksekova, Genel
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