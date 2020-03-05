Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

İRAN'ın Hoy kentinde, 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'daki depremzedeler için Hakkari'deki öğrenciler yardım kampanyası başlattı.

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım, System.String[]
İRAN'ın Hoy kentinde, 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'daki depremzedeler için Hakkari'deki öğrenciler yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan gıda ve giyim yardımları, iki kamyonla depremzedelere gönderildi.

Yüksekova ilçesinde, farklı okullarda okuyan öğrenciler Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan gıda ve giyim yardımları, kamyonlara yüklenerek depremzedelere gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tahsis edilen 2 kamyona yüklenen yardımlar, Başkale ilçesine bağlı 4 mahalleye doğru yola çıktı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devletin her konuda depremzedelere destek olduğunu belirterek, "İçerisinde gıdasından kıyafetine kadar olan yardım paketleri var. Bu kampanya'ya öğretmenler de çok yardımcı oldu. Belli bir miktar nakdi yardım da toplanmış. Bugün bunların hepsi Yüksekova'dan Başkale'ye uzanan bir yardım eli olarak öğretmen ve öğrencilerimizle beraber gönderiyoruz. Burada yaptığımız şey bir gönüldaşlık bağı kurmak. Çocuklarımızla bu duygu ve ruhu inşa etmek istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı işin içine dahil ettik" dedi.

Kampanya'da görev alan öğrencilerden Rojda Büyüksu ise, "Bu durum bizim başımıza da gelebilir. Empati yapmamız lazım. Biz kardeşiz her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir kampanya başlattık" diye konuştu.


- Ksekova
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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:14 Kaynak: DHA
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