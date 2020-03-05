Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım

7 saat önce

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardımİRAN'ın Hoy kentinde, 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'daki depremzedeler için Hakkari'deki öğrenciler yardım kampanyası başlattı.

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım

İRAN'ın Hoy kentinde, 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'daki depremzedeler için Hakkari'deki öğrenciler yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan gıda ve giyim yardımları, iki kamyonla depremzedelere gönderildi.

Yüksekova ilçesinde, farklı okullarda okuyan öğrenciler Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan gıda ve giyim yardımları, kamyonlara yüklenerek depremzedelere gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tahsis edilen 2 kamyona yüklenen yardımlar, Başkale ilçesine bağlı 4 mahalleye doğru yola çıktı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devletin her konuda depremzedelere destek olduğunu belirterek, "İçerisinde gıdasından kıyafetine kadar olan yardım paketleri var. Bu kampanya'ya öğretmenler de çok yardımcı oldu. Belli bir miktar nakdi yardım da toplanmış. Bugün bunların hepsi Yüksekova'dan Başkale'ye uzanan bir yardım eli olarak öğretmen ve öğrencilerimizle beraber gönderiyoruz. Burada yaptığımız şey bir gönüldaşlık bağı kurmak. Çocuklarımızla bu duygu ve ruhu inşa etmek istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı işin içine dahil ettik" dedi.

Kampanya'da görev alan öğrencilerden Rojda Büyüksu ise, "Bu durum bizim başımıza da gelebilir. Empati yapmamız lazım. Biz kardeşiz her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bu nedenle böyle bir kampanya başlattık" diye konuştu.


Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Koranavirüsün ilacını buldum" dedi, gerçek bambaşka çıktı! Yasal işlem başlatıldı
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekovalı öğrencilerden, Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]