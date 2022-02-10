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YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU - Son Dakika

YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU

10.02.2022 09:36

İSTANBUL'daki tekstil atölyelerinde çalışıp, usta olduktan memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen Soner İşleyen, kurduğu fabrika ile özellikle kadınlara umut oldu.

İSTANBUL'daki tekstil atölyelerinde çalışıp, usta olduktan memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen Soner İşleyen, kurduğu fabrika ile özellikle kadınlara umut oldu. 70 kadının çalıştığı fabrikada işçi Hülya Arslan, "Çok güzel işler çıkarıyoruz. İşlerimiz takdir ediliyor. Yüksekova için böyle fabrika gerçekten büyük ihtiyaçtı" dedi.

Çalışmak amacıyla 25 yıl önce İstanbul'a giden ve burada tekstil atölyelerinde çalışarak tecrübe kazanıp, ustalık öğrenen Soner İşleyen, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce tekstil fabrikası açtı. İlk etapta 100 kişinin çalıştığı, ilerleyen dönemde 350 kişinin istihdam edileceği fabrikada şimdi 70 kadın görev yapıyor. Soner İşleyen, fabrikada üretilen şişme mont ve kadın giysilerini hem yurt içine hem yurt dışına sattıklarını söyledi.

18 ÜLKEYE İHRACAT

Hülya Arslan, fabrikanın, ilçedeki kadınlara umut olduğunu belirterek, "Çocuk gelişimi bölümü mezunuyum ama bir yere atanamayınca 2 yıl önce Yüksekova'da açılan tekstil fabrikasında çalışmaya başladım. Tekstil sektöründe hiçbir şekilde tecrübem yoktu. Şimdi makine, kalite kontrol ve paketleme alanlarında kendimi yetiştirdim. Burada çok güzel işler çıkarıyoruz. Çıkardığımız işler takdir ediliyor. Yüksekova halkı için böyle bir fabrika gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da bizi oldukça bizleri mutlu ediyor" dedi.

Tekstil fabrikasının kendileri için ekmek kapısı olduğunu belirten Aslı İsmailoğlu ise "Daha önce herhangi bir yerde çalışmamıştım. Çalışacak bir ortam yoktu. Yaklaşık 19 aydır bu fabrikada çalışıyorum sonra eşimi de getirdim, beraber burada çalışıyoruz" diye konuştu.

YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU
YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU

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Yüksekova, İstanbul, Hakkari, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVALI TEKSTİLCİ, KADINLARIN UMUDU OLDU - Son Dakika


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