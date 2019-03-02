Yüksekovalı Vatandaşların Su Çilesi
34 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür susuz kalan vatandaşlar, dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla su taşıyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 2 gündür susuz kalan vatandaşlar, dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla su taşıyor. Su çilesi çeken vatandalar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.
Yüksekova ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için kullanılan sondaj bozulunca ilçenin bazı mahalleleri susuz kaldı. 2 gündür susuz kalan vatandaşlar dondurucu soğukta uzak mahallere giderek bidonlarla evlerine su taşıyor. Kışla Mahallesi'nde oturan Fikret Orhan, "Bir iki haftadır bizim mahallede su akmıyor. Her gün buraya gelip bidonlara su doldurup götürüyoruz. Hava da soğuk, donuyoruz. Çoluk çocukla gelip burada su götürüyoruz. Bir günlük depoluyoruz, bitiriyoruz tekrar diğer gün gelip alıyoruz" dedi.
Öte yandan Belediye tarafından yapılan açıklamada, Eski Kışla Mahallesi, Yeni Mahalle
'nin bir kısmı, Dibecik, Yazılı, Dilekli kampları ve Vezirli köyünde su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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