Yüksekovalı vatandaştan haber alınamıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Tahir Çetin isimli vatandaştan dünden beri haber alınamıyor.



Yüksekova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Tahir Çetin isimli vatandaştan dünden beri haber alınamaması üzerine, ailesi tedirginlik yaşamaya başladı. İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Çetin'in, dün akşam saatlerinde iş yerinden ayrıldığı belirtildi. Ancak Tahir Çetin'in evine uğramaması üzerine ailesi telaşa kapıldı. Herhangi bir ize ulaşamayan aile, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Çetin ailesi, bilgi sahibi olanların 0546 238 91 60 numaralı telefondan kendilerine ulaşmalarını istedi. - HAKKARİ