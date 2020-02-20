Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor - Son Dakika

Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor

8 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı köyündeki bazı aileler, açtıkları kar tünelinden geçerek evlerine girip, çıkıyor.

Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı köyündeki bazı aileler, açtıkları kar tünelinden geçerek evlerine girip, çıkıyor.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar, hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aileler, kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı. Komşular arasındaki ulaşımın da kar tünelleriyle sağlandığı köyde, bazı vatandaşlar kazılan tünelde kameraya poz verdi.


Yüksekova, Hakkari, Akçalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:47:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]