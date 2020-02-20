Yüksekovalılar evlerine 'kar tüneli'nden girip, çıkıyor - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı köyündeki bazı aileler, açtıkları kar tünelinden geçerek evlerine girip, çıkıyor.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar, hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aileler, kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı. Komşular arasındaki ulaşımın da kar tünelleriyle sağlandığı köyde, bazı vatandaşlar kazılan tünelde kameraya poz verdi.