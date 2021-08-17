Yüksekovalılar 'Mavi'den çıkmamak için her şeye rağmen aşılarını yapıyorlar - Son Dakika

Yüksekovalılar 'Mavi'den çıkmamak için her şeye rağmen aşılarını yapıyorlar

HAKKARİ - Türkiye korona virüs aşılamasında 'Mavi' kategoride kalmayı başaran Yüksekova ilçesi, aşılarını aralıksız yapmaya devam ediyor.

Türkiye'de aşı çalışmaları yapılırken, korona virüs aşılama haritasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 'Mavi'de yer almayı başardı. İlçede görev yapan sağlık görevleri, ev ev, köy köy, dağ-tepe hatta sınırın sıfır noktasına giderek aşılama çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlıkçıların büyük özveri ile çalıştıkları gören vatandaşlar onlara yardımcı olmak için 1. doz ve 2. doz aşılarını her fırsatta yaparak yardımcı oluyorlar.

İlçenin değişik noktaların kurulan randevusuz aşı çadırlarına yoğun ilgi olurken, sağlıkçılar düğünleri, esnafları gezerek aşılama işlemlerini tüm hızıyla yapıyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından "Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkari insanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birinci doz aşısını yapan Asiye Akdoğan, "Bugün gelip sıkıntısızca 1. doz aşımızı yaptık. Sağlıkçılarımızın bu başarısını yürekten kutluyorum. Mavi'deyiz mavide kalmak için aşılarımızı yapalım. Geçiktirmiyelim. İnşallah kısa sürede bu illet hastalık biter Allah'ın izniyle" dedi.

Yüksekova aşıda büyük bir başarıda olduğunu belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç,"Salgına karşı toplum bağışıklık sıralamasında ülke genelinde 40'ıncı sıralamasında 13'üncü sıralamasına girerek 'Mavi' kategorisine girmeyi başardık. Umarım buda devam eder. Elbette bunun en büyük etkenlerden bir tanesi esnafımızın, sanatkarımızın vatandaşlarımızın bilinç bir şekilde aşı olmalarında kaynaklıdır. Ama bunun yanı sıra sağlıkçı kardeşlerimizin özverisi, çabası unutulmamalı. Gece gündüz çalıştılar, dinlendirdiler. Cadde cadde, sokak sokak gezip vatandaşa koştular. Hemen hemen Cengiz Topel Caddesinin tüm noktalarında çadırlar kuruldu bu ister istemez aşıya teşvik oldu. Tüm iş yerleri ziyaret edildi, piknik yerleri, evler ve dağ tepe demeden herkese koştular. Onların zorlu süreci asla unutulmalı ve onların yürekten kutluyorum Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yüksekova artık Mavi'de kalmak için gece gündüz uğraşacak. İnşallah kısa sürede yüzde yüz aşılarımız olmuş olacağız" şeklinde konuştu.