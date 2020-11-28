(HAKKARİ)Yüksekovalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
28.11.2020 20:55
(HAKKARİ)Yüksekovalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya uydu.
(HAKKARİ)Yüksekovalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar saat 20.00'de başlayan kısıtlamaya uydu.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 20.00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama önce ilçedeki AVM'lerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunluk oluşturduğu görülürken, diğer yanda ise kurallara uyduğu görüldü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine saat 20.00'den önce çekilerek kısıtlamaya uydular.
Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken ilçe merkezi de sessizliğe büründüğü görüldü.
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