Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

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Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Yüksekova'da da devam ederken, güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Yüksekova'da ise etkisini gösteren sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar dışarıda güneşin tadını çıkararak parklarda yürüyüş yaptı.