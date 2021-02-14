Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

14.02.2021 17:43

Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı.

Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Yüksekova'da da devam ederken, güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Yüksekova'da ise etkisini gösteren sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar dışarıda güneşin tadını çıkararak parklarda yürüyüş yaptı.

Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı
Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı
Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı
Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı - Son Dakika


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