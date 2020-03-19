Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Yüksekovalılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Kampanya kapsamında Yüksekovalı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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