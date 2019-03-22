Son Dakika Haberleri: Yüksekten Düşen Adam Yaralandı

Yüksekten Düşen Adam Yaralandı

24 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.

Yüksekten Düşen Adam Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Günaydın Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkarak uydu anteni ayarlamak isteyen Alper K., bir anlık dikkatsizlik sonucu 1.kattan beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:04 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa
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