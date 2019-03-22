Yüksekten Düşen Adam Yaralandı
24 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle
Günaydın Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkarak uydu anteni ayarlamak isteyen Alper K., bir anlık dikkatsizlik sonucu 1.kattan beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:04 Kaynak: İHA
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