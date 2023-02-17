Yüksekten düşen alkollü şahıs ekipten özür diledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yüksekten düşen alkollü şahıs yaralandı. Yaralı haldeki alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerine, "Özür dilerim abi, deprem var, sizi uğraştırıyorum" dedi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde yerde yaralı halde bir şahsın yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre bir binanın 2. katının camından düşmesi neticesinde yaralandığı anlaşılan alkollü şahıs T.B.(43), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Polis, yaralının tam olarak nereden ve nasıl düştüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. Yaralı haldeki alkollü şahsın deprem felaketi varken kendisinin böyle bir şey yaptığından ötürü utanması ve özür dilemesi dikkatlerden kaçmadı. Yaralı şahıs, polis ve sağlık ekiplerine, "Özür dilerim abi, deprem var, sizi uğraştırıyorum" ifadelerini kullandı.