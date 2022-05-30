Yüksekten düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Yüksekten düşen çocuk yaralandı

30.05.2022 11:50
Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Adıyaman'da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde ikamet ettiği tek katlı evin damında oyun oynayan Ahmet M., isimli çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekte düşen çocuk yaralandı. Yaralı Ahmet M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Adıyaman, oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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