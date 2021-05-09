Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi 1258 Sokak içerisinde bulunan ve yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatın 3.katında kalıp çakan inşaat işçisi Mahmut Beko, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Beko'yu fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Beko, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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