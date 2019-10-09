Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.


Edinilen bilginlere göre yapımı devam eden yeni valilik inşaatında çalışan inşaatişçisi Muhammed A., çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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