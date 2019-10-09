Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.
Edinilen bilginlere göre yapımı devam eden yeni valilik inşaatında çalışan inşaatişçisi Muhammed A., çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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