Yüksekten düşen işçi, 11 gün sonra öldü
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıştığı fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan Hasan Akgönül (62), 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıştığı fabrikada yüksekten düşerek ağır yaralanan Hasan Akgönül (62), 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Kemalpaşa'da bulunan bir maden fabrikasında çalışan Hasan Akgönül, 22 Ekim günü çalışırken dengesini kaybedip yüksekten düştü. Yaralanan Akgönül ağır yaralandı. İşçilerin çağırdığı ambulansla Hasan Akgönül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün yoğun bakımda kalan Akgönül, dün gece hayatını kaybetti. Akgönül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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