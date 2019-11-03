Yüksekten düşen işçi 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 gün önce yüksekten düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.



Kaza, 22 Ekim Salı günü ilçeye bağlı 41. Sokak'ta bulunan bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağında çalışan işçi Hasan Akgönül (62), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çalıştığı esnada yüksekten düştü. Durumu gören çalışma arkadaşları zaman kaybetmeden polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerime gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Akgönül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akgönül, dün saat 20.00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti.



Öte yandan, talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR