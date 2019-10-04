Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
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Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

58 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi çalıştığı tesisin çatısından düşerek ağır yaralandı.

Yüksekten düşen işçi ağır yaralandı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi çalıştığı tesisin çatısından düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Ümit Güleç (34) adlı kişi iddiaya göre çalıştığı tesisin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden Güleç'in çalışma arkadaşları ve tesisin görevlileri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirildi. Burada kalbi duran yaralı yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü. Yaralı işçi Güleç'in tedavisi devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kadirli, Kozan, Adana, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
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