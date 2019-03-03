Son Dakika Haberleri: Yüksekten Düşen İşçi Öldü

Yüksekten Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Velimeşe Mahallesi'ndeki bir deri fabrikasında tadilat çalışması yapan işçi Tamer Yaman (53) dengesinin kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Velimeşe, Ergene, Tekirdağ, İşçi, Güncel
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