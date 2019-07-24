Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen işçi yaralandı
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Yüksekten düşen işçi yaralandı

59 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde HES inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

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Adıyaman'ın Kahta İlçesinde HES inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde yapımı devam eden Hidroelektrik Santral Tesisinde (HES) çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metreden düşen Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin ayağının kırıldığı ve durumun iyi olduğu bildirildi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, İşçi, HES, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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