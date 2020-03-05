Yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Özdemir'in bulunduğu yerden binanın merdiveni kullanılarak indirilmesinde sorun yaşanma ihtimali üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri çağrıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde asma katlı bir binanın üçüncü katının çatısında çalışan Mehmet Özdemir (46), dengesini yitirmesi sonucu aynı katın zeminine düştü.

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