Yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Yüksekten düşen işçi yaralandı

09.10.2020 14:13
Yüksekten düşen işçi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında devam eden bir inşaatta çalışan Selahattin A., 2 metre yüksekliğindeki bulunduğu yerden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Selahattin A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yüksekten düşen işçi yaralandı
Yüksekten düşen işçi yaralandı

Adıyaman, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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