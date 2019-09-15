Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
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Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

41 dakika önce

Eskişehir'de bir beton üretim santralinde çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi, System.String[]

Eskişehir'de bir beton üretim santralinde çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Alpu karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki beton hunisinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ağır yaralı Ağralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Alpu, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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