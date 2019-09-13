Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Aygören Sokak üzerinde yerde yatan kadını görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Aslıhan K. olduğu belirlenen kadına burada ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Aslıhan K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aslıhan K. ve Ali K'nın 6 ay önce evlendiği, iddiaya göre çiftin olay öncesinde tartıştığı kaydedildi.

Tartışmanın ardından sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Aslıhan K. 3. kattan zemine düşerek ağır yaralandı.

Aslıhan K'nın hastanede tedavisi devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.