Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen kadın yaralandı
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Yüksekten düşen kadın yaralandı

6 saat önce

Aydın'da, eşi ile birlikte çatı tamiratı yapan kadın yüksekten düşerek yaralandı.

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Aydın'da, eşi ile birlikte çatı tamiratı yapan kadın yüksekten düşerek yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeliz A. İsimli kadın evlerinin çatısını onarmak için eşi ile birlikte çatıya çıktı. Eşi ile birlikte çatı tamiratı yaparken dengesini kaybeden kadın çatıdan düşerek yaralandı.


Olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın Aydın Andan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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