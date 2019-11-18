Yüksekten düşen kadın yaralandı

Aydın'da, eşi ile birlikte çatı tamiratı yapan kadın yüksekten düşerek yaralandı.



Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeliz A. İsimli kadın evlerinin çatısını onarmak için eşi ile birlikte çatıya çıktı. Eşi ile birlikte çatı tamiratı yaparken dengesini kaybeden kadın çatıdan düşerek yaralandı.



Olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın Aydın Andan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN