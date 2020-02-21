Yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti

7 saat önce

Yalova'da gemi onarırken yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.

Yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti, System.String[]

Yalova'da gemi onarırken yüksekten düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.


Altınova ilçesinde Sefine Tersanesi'nde sabah iş kazası meydana geldi. Bakım için tersaneye getirilen bir gemide yıkama çalışması başlatıldı. Bu esnada K.K. (35) adlı işçi dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili savcı da tersaneye gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından işçinin cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi. K.K'nin Samsunlu olduğu ve Yalova'nın Subaşı bölgesinde yaşadığı öğrenildi. Genç adamın na'şı işlemlerin ardından memleketi Samsun'a götürülerek toprağa verilecek. - YALOVA

Sefine Tersanesi, Yalova, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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