Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti
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Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Yenimahalle Karapınar Caddesi No: 82-2 adreste meydana geldi. Yusuf Özdüzen (81) isimli görme engelli şahıs evin balkonundan aşağı düştü. Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Yenimahalle, Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
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