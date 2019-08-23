Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti
1 saat önce
Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Yenimahalle Karapınar Caddesi No: 82-2 adreste meydana geldi. Yusuf Özdüzen (81) isimli görme engelli şahıs evin balkonundan aşağı düştü. Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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