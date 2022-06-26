Olay, saat 14.30 sıralarında Kazımdirik Turan Mahallesi Rehber Sokak üzerindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Muratlı Ajans Amirliği içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 metre yükseklikten düşen Ersin A. adlı kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekirdağ, Rehber, Ajans, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüksekten düştü, hastanelik oldu - Son Dakika

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