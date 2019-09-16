Son Dakika Haberleri: Yüksekten düşünce ayağı kırılıp, dudağı yırtılan van kedisine tedavi
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Yüksekten düşünce ayağı kırılıp, dudağı yırtılan van kedisine tedavi

1 saat önce

OSMANİYE'de yüksekten düşüp, sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan 3 yaşındaki Van kedisi tedavi edildi.

Yüksekten düşünce ayağı kırılıp, dudağı yırtılan van kedisine tedavi, System.String[]

OSMANİYE'de yüksekten düşüp, sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan 3 yaşındaki Van kedisi tedavi edildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin penceresinden düşen kedi yaralandı. Sahibi tarafından alınan kedi, hemen veteriner kliniğine götürüldü. Buradaki ilk muayenenin ardından kedi, Gençlik, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürüldü. Kedinin arka sol ayağında fibula kemiğinin boyun kısmında kırık tespit edilmesi üzerine tedavisine başlandı. Alt dudak kısmına dikiş atılan kedinin ayağına da tedavi uygulandıktan sonra sahibine teslim edildi.

Veteriner Ali Nuri Yiğit, bacağında kırık şüphesiyle görüntüleme merkezine gelen kısırlaştırılmış Van kedisinin arka sol ayağında kırık tespit edildiğini belirterek, "Düşme esnasında alt dudağında 1,5 santimlik bir yırtık oluştu. Yırtılan dudağa 5 dikiş atılıp kırık tedavisine destek verici ilaçlar uygulandı" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise federasyonun desteğiyle kurulan Karakız Görüntüleme Merkezi'nin sahipli sahipsiz tüm hayvanların dertlerine derman olmaya devam ettiğini söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde röntgen cihazı olmadığından dolayı travmalar sonucu kırık olguları biz veteriner hekimlerce kör adımlarlarla ilerliyorduk. Karakız görüntüleme merkezinden aldığımız sonuçlar bizi teşhis ve tedaviye yön verme konusunda çok yardımcı oluyor. HAYTAP, hayvanları kaderine terk etmiyor" dedi.

Osmaniye, Karakız, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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