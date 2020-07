Yüksekten iş makinesiyle düşen işçi öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 15 metre yüksekten aşağı düşen operatör 23 yaşındaki Serdar Can, öldü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, kırsal Yeşilköy Mahallesi yakınlarındaki bir taş ocağında meydana geldi. İş makinesi operatörü Serdar Can, kayalıklarda çalışma yaptığı sırada, iş makinesiyle 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Can, mesai arkadaşlarının yardımıyla iş makinesinin içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ağır yaralanan Can'ı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Can, hastanede öldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.