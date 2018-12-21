Son Dakika Haberleri: Yüksel Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Yüksel Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

3 saat önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Yüksel Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yüksel, din görevlilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Din görevlilerinin kutsal bir görevi icra ettiklerine dikkat çeken Başkan Yüksel, "İmamlık mesleği kutsal bir meslektir. Çünkü imam önder, lider demektir. Sizlerle sohbet edip, sizlerin düşüncelerine ortak olmak amacıyla böyle bir program düzenledik." dedi.

Programa, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, Belediye Başkanı Yüksel, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel
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