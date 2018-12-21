Yüksel Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi
3 saat önce
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Suşehri
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yüksel, din görevlilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Din görevlilerinin kutsal bir görevi icra ettiklerine dikkat çeken Başkan Yüksel, "İmamlık mesleği kutsal bir meslektir. Çünkü imam önder, lider demektir. Sizlerle sohbet edip, sizlerin düşüncelerine ortak olmak amacıyla böyle bir program düzenledik." dedi.
Programa, İlçe Müftüsü Yaşar
Kaşkaya, Belediye Başkanı Yüksel
, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu
ve Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik de katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:06 Kaynak: AA
Kanuni ve Besteci Cüneyd Kosal Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu