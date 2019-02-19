Son Dakika Haberleri: Yüksel Dinç Şampiyon Oldu

Yüksel Dinç Şampiyon Oldu

38 dakika önce

Çaycuma Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Modern Tavla Turnuvası'nda Yüksel Dinç şampiyon oldu.

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Çaycuma Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Modern Tavla Turnuvası'nda Yüksel Dinç şampiyon oldu.

Çaycuma Belediyesi tarafından ilçedeki sosyal aktiviteleri artırmak, sosyal bütünleşmeyi sağlamak ve alternatif sporların gelişimini sağlamak amacıyla Modern Tavla Turnuvası düzenledi. İkinci kez düzenlenen ve belediyeye ait Mahfel mahalle evinde hafta içi her gün gerçekleştirilen turnuva 13 grupta 68 kişinin katılımıyla, 26 Aralık 2018'de başladı. Gruplarında ilk iki sırayı alan 26 kişi eleminasyon sistemine göre oynamaya hak kazandı. Eleminasyon sisteminde 8 kişi çeyrek, ardından 4 kişi yarı finale yükseldi. 54 gün süren turnuva, dün akşam yapılan üçüncülük-dördüncülük ve final müsabakasıyla sona erdi.

Bahattin Bıçakçı'yı 2-1 yenen Muhammet Girgin üçüncü olurken, final maçında Abdullah Durmuş'u 2-0 yenen Yüksel Tunç şampiyon oldu. Turnuvada ilk üç dereceye girenler ödüllendirildi. Şampiyon Yüksel Tunç'a Çaybel şirketi tarafından özel olarak üretilen tavla ile plaket ve madalyasını Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak, ikinci Abdullah Durmuş'a madalya ve plaketini Çaycuma Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Veysel Özkan, üçüncü Muhammet Girgin'e ise madalya ve plaketini Çaycuma Belediyesi Sportif Faaliyetler Sorumlusu Yücel Korkmaz verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Aralık, Çaycuma Belediyesi, Çaycuma, Spor
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