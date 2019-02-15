Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti
1 saat önce
Yüksel Holding’e ait Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Fenerbahçe eski başkanı Güven Sazak’ın yeğeni Emin Sazak’ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme kararına göre; şirketin konkordato komiserliğini Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Hukukçu Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi […]The post Yüksel Enerji konkordato ilan etti appeared first on Enerji Enstitüsü.
Yüksel Holding'e ait Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Fenerbahçe
eski başkanı Güven Sazak
'ın yeğeni Emin Sazak
'ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara
2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme kararına göre; şirketin konkordato komiserliğini Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Hukukçu Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi Ragıp Mümtaz Kutoğlu'yu atadı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, "Bankalara herhangi bir borcumuz yok. Sadece borçlu olduğumuz şirket ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. Bundan dolayı konkordato sürecine gittik. Tek bir alacaklımız yapılandırmayı kabul etmedi. Makul sürede borcumuzu kapatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:15
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