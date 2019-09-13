Son Dakika Haberleri: Yüksel: "Ergene'nin her karesinde sevgi var"
Son Dakika Yaşam Haber

Yüksel: "Ergene'nin her karesinde sevgi var"

2 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesin Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunurken, pazarda alış veriş yapan vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

Yüksel:

Tekirdağ'ın Ergene ilçesin Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunurken, pazarda alış veriş yapan vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.


Ergene'de vatandaşlar ile her daim iç içe olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Velimeşe Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki pazarcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunurken ayrıca pazarcı esnafının istek ve önerilerini de dinledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Başkan Yüksel'i Velimeşe halkı mutlu ve güler yüzle karşıladı.


Ergene'nin her karesinde sevgi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de sadece kaldırım, yol, park ve alt yapı değil ayrıca sevgi de inşa ediyoruz. Sevgi kenti Ergene'de mutlu bir şekilde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.


Sevgi ile daima ileri diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Sevginin var olduğu Ergene'mizde yaşamaktan keyif alan vatandaşlarımıza her zaman sevgimiz ile yaklaştık. Trakya'nın parlayan yıldızı Ergene'mizde yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ile vatandaşlarımıza daha modern ve daha yaşanılabilir bir ilçe inşa ettik" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Velimeşe, Ergene, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi
Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksel: "Ergene'nin her karesinde sevgi var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]