Üye Girişi
Yüksel: "İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz" - Son Dakika

Yüksel: "İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz"

28.07.2021 10:48
Yüksel:

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, işçi talebine ihtiyaç duyan iş yerlerine iş başı eğitim programları ile destek olduklarını bildirdi.

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, işçi talebine ihtiyaç duyan iş yerlerine iş başı eğitim programları ile destek olduklarını bildirdi.

Yüksel, pandemi döneminde 7 gün 24 saat yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, işsiz kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için iş kaybı oluşan miktarı işsizlik fonundan karşıladıklarının vurguladı. Yüksel, "Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. Gerek işverenler gerekse işçiler hak ettiği ödeneği ödemek suretiyle bir mağduriyet yaşatmadık. Böylelikle piyasaya bir can suyu vermiş olduk" dedi.

Üretimin devam etmesi için çalışmalarına yoğunlukla devam ettiklerini vurgulayan Yüksel, "Meslek kursları açmak suretiyle hem kadınlarımıza yönelik hem de piyasadaki EXPO 2021'e hazırlık açısından çeşitli kurslara destek olduk. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün yetişmesine gayret ettik. Engellilere ve eski hükümlülere yönelik olarak niteliklerine uygun kendi yapabilecekleri işleri irdelemek suretiyle yılda iki defa proje başvurusu alıyoruz. Devletimizin sağladığı kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteği sağlıyoruz. Bu desteğimiz 3 yıl takip edilir. 15 yaşını doldurmuş her vatandaşımız kurumumuza kayıt yaptırabilmektedir. İş ve meslek danışmanlığından, işsizler, daha iyi koşullarda iş arayan çalışanlar, meslek seçimi aşamasındaki öğrenciler, işverenler, dezavantajlı grup diye tanımladığımız uzun süreli işsizler, kadınlar, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız faydalanabilmektedir" diye konuştu.

Küresel salgın döneminde hizmetlerinde hiçbir kesinti olmadığını ifade eden Yüksel şunları kaydetti:

"Gerek istihdam gerekse aktif işgücü programlarımızla vatandaşımızın yanında olmaya devam ederek ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeleri telafi edebilmek amacıyla mesai mefhumunu hiçe sayarak azami bir gayretle kısa çalışma ödeneği işlemleri yürütülmüştür. İş kulübümüz çevirim içi ortamda iş arayan vatandaşlarımıza eğitim vermeye devam etmiştir. Pandemi süresince işsiz kalan vatandaşlarımıza işsizlik ödeneği bağlanmış. Salgın koşullarından dolayı çalışamayan işçilerimize çalışamadıkları süre kadar Kısa Çalışma Ödeneği verilmiştir. Kurumumuz hem işverenler hem de çalışanların mağduriyetini gidermek için tüm olanaklarını kullanmıştır. Bu süreç içerisinde yaklaşık 34 bin kişiye kısa çalışma ödeneği bağlanmıştır. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli vatandaşlarımıza; Engelli İş Koçluğu, İş Kulüpleri, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programı, Engellilere Yönelik Projeler, Kendi İşini Kurma Hibe Desteği, Toplum Yararına Programlara öncelikli başvuru imkanı sunulmaktadır. Kamu veya özel sektörde işe yerleştirilme imkanı, Pasif İşgücü Programlarında işsizlik ödeneği. Kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, iş kaybı tazminatı gibi desteklerde bulunuyoruz." - HATAY

Yüksel: İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz
Yüksel: İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz

İşsizlik, Engelli, Hatay, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksel: 'İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı 11:36 Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter 11:17 Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi         
12:07
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksel: "İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement