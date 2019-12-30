Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksel Kocaman: 'FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk... - Son Dakika

Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk...

6 saat önce

Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."

Yüksel Kocaman:

Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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