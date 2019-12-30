Son Dakika › Güncel › Yüksel Kocaman: 'FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk... - Son Dakika
Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk...
6 saat önce
Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Yüksel Kocaman: "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder."
Son Dakika Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Cemre Uyanık oldu Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor