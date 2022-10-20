Yüksel Mansur Kılınç: "Fakıbaba'nın İstifasının Üzerinden 2 Saat 24 Dakika Geçti. Hâlâ Haberiniz Olmadı Herhalde? Anadolu Ajansı, Trthaber" - Son Dakika
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Yüksel Mansur Kılınç: "Fakıbaba'nın İstifasının Üzerinden 2 Saat 24 Dakika Geçti. Hâlâ Haberiniz Olmadı Herhalde? Anadolu Ajansı, Trthaber"

20.10.2022 13:05
Yüksel Mansur Kılınç: "Fakıbaba'nın İstifasının Üzerinden 2 Saat 24 Dakika Geçti. Hâlâ Haberiniz Olmadı Herhalde? Anadolu Ajansı, Trthaber"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesine rağmen haber yapmadıkları gerekçesiyle Anadolu Ajansı ve TRT’yi eleştirdi. Kılınç, “Sayın Fakıbaba’nın AKP'den ve Milletvekilliğinden istifasının üzerinden 2 saat 24 dakika geçti. Hâlâ haberiniz olmadı herhalde? Anadolu Ajansı, TRThaber” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesine rağmen haber yapmadıkları gerekçesiyle Anadolu Ajansı ve TRT'yi eleştirdi. Kılınç, "Sayın Fakıbaba'nın AKP'den ve Milletvekilliğinden istifasının üzerinden 2 saat 24 dakika geçti. Hala haberiniz olmadı herhalde? Anadolu Ajansı, TRThaber" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, AKP Milletvekili Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifasını sosyal medya hesabından duyurmasına ve üzerinden 2 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen bu konuda haber yapmadığını belirttiği Anadolu Ajansı ve TRT'yi eleştirdi. Mansur Kılınç'ın sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve Milletvekilliğinden istifasının üzerinden 2 saat 24 dakika geçti. Hala haberiniz olmadı herhalde? Anadolu Ajansı, TRThaber"

Kaynak: ANKA
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Yüksel Mansur Kılınç, Anadolu Ajansı, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksel Mansur Kılınç: 'Fakıbaba'nın İstifasının Üzerinden 2 Saat 24 Dakika Geçti. Hâlâ Haberiniz Olmadı Herhalde? Anadolu Ajansı, Trthaber' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksel Mansur Kılınç: "Fakıbaba'nın İstifasının Üzerinden 2 Saat 24 Dakika Geçti. Hâlâ Haberiniz Olmadı Herhalde? Anadolu Ajansı, Trthaber" - Son Dakika
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