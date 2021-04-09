Yüksel Taşkın'dan Konak'ın sosyal tesislerine tam not - Son Dakika

Yüksel Taşkın'dan Konak'ın sosyal tesislerine tam not

09.04.2021 16:07
Yüksel Taşkın'dan Konak'ın sosyal tesislerine tam not, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile birlikte Engelsiz Yaşam Köyü ile Gençlik Destek Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, her iki merkezin de örnek çalışmalar olduğunu söyledi.

Taşkın, "Gezdiğimiz merkezlerden çok etkilendim. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu güzel çalışmaları anlatacağım. Çok güzel işler yapmışsınız, bu çalışmalar diğer belediyelere de örnek olacak" dedi.

Dünya Romanlar Günü etkinlikleri ve Roman Kültür Merkezi açılışı için İzmir'de bulunan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile beraber belediyenin Engelsiz Yaşam Köyü ve Gençlik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İzmir'in ilk Roman Kültür Merkezi açılışı öncesi gerçekleşen ziyarete CHP İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. İnceleme gezisi sırasında Başkan Batur'dan her iki sosyal tesis hakkında da bilgi alan Taşkın, yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini ve bu örnek çalışmaları Genel Merkezde de gündeme getirerek diğer belediyelere örnek olarak göstereceklerini dile getirdi. Gezi sırasında, Engelsiz Yaşam Köyü'nün sevimli yüzü Minik Ege de ziyarete gelen konuklarla bir araya geldi. İlk adımlarını Engelsiz Yaşam Köyü'nde atan Minik Ege'yle sohbet eden Yüksel Taşkın ve beraberindekiler Konak Belediyesi'nin düzenlediği Otizm Festivalinde hazırlanan anı duvarına, otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için renkli boyalarla el izlerini bıraktı.

Örnek olacak çalışmalar tanıtıldı

Konak'ta görev yaptığı iki yılda kendisini en çok mutlu eden hizmetin Engelsiz Yaşam Köyü olduğunu aktaran Başkan Batur, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili Yüksel Taşkın'a bilgi verdi. Tesiste, Roman vatandaşların çocukları için hazırlanmış kreşlerin de yer aldığını söyleyen Başkan Batur şöyle konuştu:

"Konak'ta iki yılda birçok projeyi gerçekleştirdik, çok güzel işler yaptık. Ama beni en çok mutlu eden iş Engelsiz Yaşam Köyü oldu. Burada sosyal belediyeciliği de tam anlamıyla hayata geçirdiğimiz bir çalışma yaptık. Engelli sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte hareket ettik. 300 engelli çocuğumuz Engelsiz Yaşam Köyümüzden hizmet alıyor. Aralarında Down Sendromlu minik Ege'miz de var ve bizim için en özel çocuklarımızdan. Ege, yürümeyi burada öğrendi. Onun gelişimini izlemek, mutluluğunu görmek bizi daha da cesaretlendiriyor.Ahşap evler, kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat sınıfları, meyve bahçeleri oluşturduk.Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesi de Engelsiz Yaşam Köyümüz oldu. Buradaki tüm hizmetlerimiz ücretsiz. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan Roman vatandaşlarımız için de tesis içinde iki kreş hazırladık. 3-6 yaş arası çocuklarımız eğitim hayatına burada başlıyor, okulla burada tanışıyor. Böylece hem onları eğitim hayatına hazırlıyoruz, hem de fırsat eşitliği sağlamış oluyoruz."

Yüksel Taşkın'a Tarihi Kemer İstasyonun da yapılan çalışmaları anlatan Batur, bölge için büyük bir ihtiyacı karşılayacak bu tesis için gün saydıklarını ifade etti. Tarihi istasyonu restore ederek Gençlik Destek Merkezi olarak hizmete hazır hale getirdiklerini belirten Başkan Batur, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da anlattığımız, kendisinin de örnek bir çalışma olarak değerlendirdiği Gençlik Destek Merkezimiz de en umut dolu olduğumuz çalışmalardan. Burada, bölgedeki gençlerimize özellikle mesleki eğitim konusunda destek olacağız. Amacımız, gençler madde kullanımı ile hiç tanışmadan onları kazanmak, bağımlılıktan uzak tutmak" dedi.

Taşkın: Bir dokunuş olsa yeter

Her iki merkez hakkında da detaylı bilgi alan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İzmir'in ilk Roman Kültür Merkezi ile birlikte Konak Belediyesi'nin bölgedeki üç hizmet merkezinden de çok etkilendiğini dile getirdi. Çalışmaları hem Genel Merkeze aktaracağını hem de örnek olarak diğer belediyelere de tanıtacaklarını ifade eden Taşkın şunları söyledi:

"Hem açılışı için geldiğim Roman Kültür Merkezi'ni hem de inceleme fırsatı bulduğumuz bu iki sosyal tesisi çok beğendim.Burada çok güzel işler yapmışsınız. Bir dokunuş olsa yeter. Bu örnek çalışmalar hakkında Genel Başkanımızı da bilgilendireceğim. Aslında, vadettiğimiz sosyal devleti inşa edersek birçok mesele kendiliğinden çözülecek. Bizim sosyal hizmetler alanında, iktidara gelince yapacağımız çok güzel çalışmalar var."

İnceleme gezisine katılan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da yapılan çalışmalara yönelik beğenisini ifade ederek, "Çok güzel bir proje burada hayata geçirilmiş. Özellikle çocuklar için çok güzel bir tesis olmuş. Abdül Başkanımızın eline sağlık" dedi.

Yüksel Taşkın'dan Konak'ın sosyal tesislerine tam not

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Taşkın, Abdül Batur, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yüksel Taşkın'dan Konak'ın sosyal tesislerine tam not - Son Dakika


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