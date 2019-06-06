Yükselen balık avlama tekniği: 'Sinek oltacılığı'
1 saat önce
Zengin bir denizcilik tarihine sahip olan Dubai, 'sinek oltacılığı' olarak da bilinen 'fly fishing' balık avlama tekniğini deneme fırsatı sunuyor
Gökdelenleri ve lüks otelleriyle tanınan Dubai
aynı zamanda zengin bir denizcilik tarihine sahip. Bugün isteyenler kentte 'sinek oltacılığı' olarak da bilinen 'fly fishing' balık avlama tekniğini deneyebiliyor. Ocean Active Fly
balıkçılık sporları şirketinin kurucusu Nick Bowles, Orta Doğu
'nun ilk 'fly fishing' aktivitesini sunuyor.