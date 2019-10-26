Yükselen Çelik halka arz oluyor
5 dakika önce
Türkiye'de vasıflı çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yükselen Çelik'in halka arzında geri sayım başladı.
Türkiye'de vasıflı çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yükselen Çelik'in halka arzında geri sayım başladı. 7 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik'in, halka arz fiyatı pay başına 5,40 TL olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:34
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