Yükselen Değer: Gaziantep

Daha yaşanabilir, kadın, çocuk ve engelli dostu olma konusunda şehri markalaştıran Şahin, altyapı belediyeciliğini rafa kaldırdı. Sosyal ve kültürel belediyecilikte şehri yükselten başkan ve ekibi, müze sayısını 23'e çıkardı. 4 yıl içerisinde hizmete alınan müzeler, 2,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

1,5 MİLYON TURİST AĞIRLADIK

Suriye'deki kaos, istikrarsızlık, gözyaşı ve savaşın Gaziantep'i de etkilediği kritik bir dönemde, şehir içine kapanmadı, bu kadar olumsuzluğa rağmen son iki yılda 150 fabrika kuruldu. Başkan Fatma Şahin'in önderliğindeki kentte başlatılan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" ve "Uzaklarda Arama" kampanyalarıyla iç turizm patladı, 1,5 milyon turisti ağırlayan şehir, üzerindeki karar bulutları dağıttı.Yöneticilerin cesareti, halkın feraseti ve sağduyusu sayesinde sürekli pozitif gündem oluşturuldu, ekonomisi ve kalkınması için kenetlenen kent, geleceğe hızla koşmayı başardı.

UNESCO APOLETLİ ŞEHİR

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep, ülkenin dört bir yanından katılımın gerçekleştiği "Gastroantep" adıyla gastronomi festivaline imza attı, binlerce ziyaretçinin unutamayacağı bir gastronomi deneyimi yaşattı.

Artık şehirlerin yarıştığı bir dönemde, hem şehir ekonomisini yüksek teknolojiye geçirme, hem de kültür ve sanat hayatını yükselen bir değer haline getirmek için çalışmalar başlatan Şahin, birçok yeni projeleri hayata geçirecek.