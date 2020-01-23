Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı? - Son Dakika Dünya

Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı?

7 saat önce

Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100’da daralmış Avrupa kıyıları mı?

Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı?, System.String[]

Deniz seviyesinin yükselmesi sadece tropikal bölgelere has değil. Bu Avrupa için de geçerli bir tehdit. Birleşmiş Milletler'e bağlı iklim uzmanları gezegenimizin sıcaklığını düşürecek adımlar atılmadığı takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğimiz yönünde uyarılarda bulunuyor.


Buna göre buz kütleleri erimeye, su seviyesi de yükselmeye devam ederken özellikle Hollanda, Belçika ve Yunanistan kıyılarında devasa alanlar tuz birikimleriyle karşı karşıya kalabilir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tahminlerine göre deniz seviyesi 2100'e kadar 40 santimetre ile 1 metre arasında yükselmesi bekleniyor.

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Birleşmiş Milletler, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:33 
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