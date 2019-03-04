Son Dakika Haberleri: Yükselen Teknoloji ve İletişim Bilgi'de Birleşti!

Yükselen Teknoloji ve İletişim Bilgi'de Birleşti!

22 dakika önce

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, yükselen teknoloji ile iletişimi bir araya getirdiği yepyeni bir laboratuvar kurdu.

Yükselen Teknoloji ve İletişim Bilgi'de Birleşti!, System.String[]

İsmini "alternatif" kelimesinden alan alt_lab, yeni ve girişimci fikirlerin hayata geçmesi için çalışacak.

Yükselen teknoloji odaklı inovasyon laboratuvarı alt_lab, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde santralistanbul Kampüsü'nde açıldı. alt_lab'in açılışında konuşma yapan BİLGİ İletişim Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, "alt_lab fikir, proje, ürün dizgesine göre çalışan, kullanıcılarına fiziki mekan ve teknolojik altyapının yanı sıra karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra atölyeler, konferanslar, iş toplantıları, beyin fırtınaları, sosyal buluşmalar ve etkinliklere açık bir kamusal alan. BİLGİ İletişim Fakültesi inisiyatifiyle hayata geçirilmiş olsa da tüm disiplinlere ve paydaşlara kapısı açık olan alt_lab'de yeni projelere imza atmak heyecan verici olacak" dedi.

alt_lab, iletişim ile mühendislik, mimarlık, endüstriyel tasarım, hukuk, işletme alanlarında eğitim gören öğrencileri birlikte proje üretmek için bir araya getirmeyi amaçlıyor. Laboratuvarın sadece öğrenciler için değil, öğretim elemanları ve ilgili sektörlerin aktörleri için de bir karşılaşma mekanı olması hedefleniyor. Bu hedef çerçevesinde dört proje üzerine çalışılmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:54 Kaynak: Bültenler

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