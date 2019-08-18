Yükselen Yıldızlar: Amin Younes
1 saat önce
Alman kanat oyuncusu Amin Younes, 2018 yılında katıldığından bu yana SSC Napoli için önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Younes, geçen sezon 12 gol attı ve üç gol attı. En iyi anlarından bazılarına göz atın.
Alman kanat oyuncusu Amin Younes
, 2018 yılında katıldığından bu yana SSC Napoli
için önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Younes, geçen sezon 12 gol attı ve üç gol attı. En iyi anlarından bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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