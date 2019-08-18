Son Dakika Haberleri: Yükselen Yıldızlar: Amin Younes
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Yükselen Yıldızlar: Amin Younes

1 saat önce

Alman kanat oyuncusu Amin Younes, 2018 yılında katıldığından bu yana SSC Napoli için önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Younes, geçen sezon 12 gol attı ve üç gol attı. En iyi anlarından bazılarına göz atın.

Alman kanat oyuncusu Amin Younes, 2018 yılında katıldığından bu yana SSC Napoli için önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Younes, geçen sezon 12 gol attı ve üç gol attı. En iyi anlarından bazılarına göz atın.
Amin Younes, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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