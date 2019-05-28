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Yükselen Yıldızlar: Tyrese Campbell

2 saat önce

Ocak ayında Stoke City'nin ilk takımına çıkmasından sonra, Tyrese Campbell, bu yaz Pottery’e geri dönmeden önce Shrewsbury Town ile kredi için zaman harcadı. Uzaklaşmadan önce genç ileri Shrews'e karşı bir destek oluşturdu.

Ocak ayında Stoke City'nin ilk takımına çıkmasından sonra, Tyrese Campbell, bu yaz Pottery'e geri dönmeden önce Shrewsbury Town ile kredi için zaman harcadı. Uzaklaşmadan önce genç ileri Shrews'e karşı bir destek oluşturdu.
Yükselen Yıldızlar: Tyrese Campbell
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 
Stoke City, Spor
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