Yükselen Yıldızlar: Tyrese Campbell
2 saat önce
Ocak ayında Stoke City'nin ilk takımına çıkmasından sonra, Tyrese Campbell, bu yaz Pottery’e geri dönmeden önce Shrewsbury Town ile kredi için zaman harcadı. Uzaklaşmadan önce genç ileri Shrews'e karşı bir destek oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06
Ocak ayında Stoke City
'nin ilk takımına çıkmasından sonra, Tyrese Campbell, bu yaz Pottery'e geri dönmeden önce Shrewsbury Town ile kredi için zaman harcadı. Uzaklaşmadan önce genç ileri Shrews'e karşı bir destek oluşturdu.
KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek
PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi
El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu
Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek