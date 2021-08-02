Yükselen Zap Suyu'nda binlerce balık öldü; düğüncüler balıklar için birbiriyle yarıştı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, heyelan ve selin meydana geldiği Van- Hakkari karayolundaki Zap Suyu'nun taşması sonucu, binlerce balık öldü. Yolda bekletilen düğün konvoydaki vatandaşlar ise sağ kalan balıkları yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Akalın ve İnanlı mahallelerindeki birçok ev sel suları altında kalırken, Van- Hakkari karayoluna inen heyelan ve sel, Zap Suyu'nun taşmasına neden oldu. Taşan Zap Suyu'nda binlerce balık ölüsü yüzüne çıktı.

BİRBİRİYLE YARIŞTILARHeyelanın meydana geldiği bölgede bekletilen düğün konvoyundaki vatandaşlar ise su yüzüne çıkan sağ balıkları yakalamak için birbirleiyle yarıştı. Vatandaşlar tuttukları balıkları kasa ve poşetlere doldurarak araçlarına bıraktı.'40 KİLO BALIK TUTTUM'

Düğüne giden İlhami Kozay, "Hakkari'ye düğüne gidiyorduk. Ancak heyelan nedeniyle karayolu kapandı. Biz yolda beklerken Zap suyuna binlerce balık su yüzüne çıktı. Araçlarda olan poşet ve sebze kasalarıyla balık tutmaya çalışıyoruz. Şu an balık tutma yarışı var. Şimdiye kadar 40 kilo balık tuttum" dedi.