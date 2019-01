Yükselir Group, yenilenebilir enerji alanında G20 ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olan Fransa 'nın başkenti Paris 'e yenilenebilir enerji santrali kurmak için resmi kurumlarla anlaşma sağladı.Uluslararası arenada 21 ülkede doğalgaz, enerji, petrol, inşaat, turizm ve birçok alanda önemli yatırımları bulunan Yükselir Group, devletlerin birincil enerji kaynaklarından uzaklaşıp zararsız olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinden ötürü yeşil enerji alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini açıkladı.Şirket, yenilenebilir enerji alanında G20 ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olan Fransa'nın başkenti Paris'e yenilenebilir enerji santrali kurmak için resmi kurumlarla anlaşma sağladı.3-9 Ocak 2019 tarihleri arasında yenilenebilir enerjiye büyük bir yatırım için Paris'te üst düzey devlet yetkilileriyle resmi ve özel birçok temaslarda bulunan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, açıklamasında:"Dünyanın ilk on ekonomik gücünden biri olan ve Avrupa 'nın merkezinde stratejik bir konuma sahip olan Fransa, son derece gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip yenilikçi bir ülke. Kaliteli altyapıya, önemli tarım kaynaklarına ve büyük bir endüstriyel tabana sahip. İş ortamı yatırım için uygun ve yasal ortam oldukça şeffaf ve istikrarlı. Yenilenebilir enerji yatırımı konusunda yönetim kurulu ekibimizle yaptığımız yoğun araştırmalar ve toplantılar sonucunda en verimli alanlardan biri olarak belirledik. 2 yıldan beri Paris'te devlet yetkilileriyle yenilenebilir enerji yatırımı üzerine özel görüşmeler yaptık. 2019 itibariyle görüşmelerimizde karşılıklı anlaşma sağladık" dedi.The post Yükselir Group, Fransa'da yenilenebilir enerji santrali kuracak appeared first on Enerji Enstitüsü